У приставов появились претензии к тюменскому правительству

В ФСПП находится 472 исполнительных производств в отношении тюменского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Тюменской области обязали предоставить льготникам квартиры. Соответствующая информация о пяти исполнительных производствах от 4 октября опубликована в двух базах — СБИС и Федеральной службы судебных приставов России.

Согласно приведенной документации, четыре требования — исполнительные производства по делам о предоставлении квартир детям-сиротам в Тюмени, Тобольске (две квартиры) и Заводоуковске. Еще одно — по улучшению жилищных условий льготника. В департаменте социального развития «URA.RU» не ответили, в связи с чем возникла подобного рода «задолженность», и переадресовали вопрос Главному управлению по строительству (ГУС) Тюменской области. В этом ведомстве, в свою очередь, отметили, что к их компетенции этот вопрос не относится.

«Список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, ведет департамент социального развития Тюменской области. Вступивших в силу судебных решений о предоставления жилых помещений жилищного фонда Тюменской области льготным категориям граждан в Главном управлении строительства на исполнении не имеется», — сообщили в ГУС Тюменской области.

Между тем, в отношении правительства заведено 472 исполнительных производства по делам о предоставлении жилья детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также по выплате исполнительных сборов в размере 50 тыс. рублей. Как рассказали в ГУС, с начала 2018 года в Тобольске, Ишиме, Заводоуковском городском округе было приобретено 421 жилое помещение для льготных категорий граждан.