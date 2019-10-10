Киргизия планирует превратить Тюмень в торговый хаб

Александр Моор (на фото слева) планирует создать в Тюменской области совместное предприятие с киргизами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Киргизия планирует создать в Тюменской области торговый хаб, который объединит страну с Россией. Об этом сегодня рассказал заместитель министра экономики Киргизской Республики Эльдар Алишеров во время встречи с главой Тюменской области Александром Моором.

«Рассматриваем возможность создания оптово-распределительных центров на нашей территории, увязав их с такими же центрами в вашем регионе», — отметил Алишеров. По его словам, достоинством области является то, что она расположена на перекрестке федеральных трасс, объединяющих Запад, Восток и Север.

Глава Тюменской области также предложил коллегам из Киргизии начать в регионе производство в сфере легкой промышленности. «Для этого можем предложить площадку одного из индустриальных парков Тюменской области», — сообщил он.

Между Тюменской областью и Киргизией возможно сотрудничество и в сфере здравоохранения, туризма. Кроме того, доступны совместные научно-образовательные проекты. Губернатор обещал уделять внимание каждому проекту. «Необходимо оказывать сопровождение каждому проекту и контракту, фактически в ручном режиме помогать снимать все возникающие вопросы. Мы готовы работать оперативно в этом направлении», — резюмировал Моор.