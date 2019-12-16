Определилась судьба детсада в Тюмени, который не могли достроить несколько лет

Детский сад в Суходолье откроют в 2020 году Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Тюменские власти заключили договор на завершение строительства детского сада в микрорайоне Суходолье, четыре года простоявшего в замороженном состоянии. Информацию об этом сообщили в правительстве региона.

«Заключен государственный контракт на строительство и ввод детского сада в эксплуатацию — 2020 год», — сообщила пресс-служба правительства Тюменской области. Подрядчиком станет компания «ТД — Стройсервис», ранее выполнявшая капитальный ремонт Тюменской филармонии, детсада №6 на улице Моторостроителей, общежития №5 ТюмГУ. Сумма контракта составила 306 млн рублей.

Детский сад начала строить в 2015 году компания ПСК «Дом». Она активно использовала его во время рекламной кампании своего ЖК «Суходолье» — якобы при покупке жилья покупатель одновременно получит доступ к дошкольному учреждению. Когда дома в районе были сданы, застройщик прекратил строительство детсада, отговорившись недостатком финансов. Готовность здания составила 40%. За четыре года ПСК «Дом» успел выстроить жилой микрорайон, а государство с нуля возвело рядом с недостроенным детским учреждением школу. В 2018 году Александр Моор пообещал, что детсад будет завершен к 2020 году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что подписание контракта по завершению дошкольного учреждения откладывалось из-за профессиональных жалобщиков.