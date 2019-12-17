В Курганской области никак не могут справиться с мусором

Региональный оператор «Чистый город» по контакту должен начать работать в Курганской области с 1 января 2020 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Курганской области и еще семи регионах России затягивается переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил директор департамента Российского экологического оператора (РЭО) Андрей Лаптев, выступая на форуме «Чистая страна», пишет РИА «Новости Недвижимость».

Лаптев указал, что в «красной зоне» на карте России оказались те регионы, которые до 1 января не выполнили требование закона. «На данный момент — это Еврейская автономная область, Курганская область, Хабаровский край», — отметил Лаптев. Он также добавил, что эти регионы в 2020 году еще будут заниматься переходом на новую систему обращения с ТКО. Частично проблемы сохраняются в Камчатском и Краснодарском краях, Саратовской, Ульяновской, Владимирской областях.

Получить оперативные комментарии правительства Курганской области по повод сроков вхождения в мусорную реформу «URA.RU» не удалось. Пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова сообщение в мессенджере на момент публикации не прочитала. Получить разъяснения на вопросы не удалось и у регионального оператора. В компании «Чистый город» на телефонный звонок «URA.RU» не ответили. Письменные запросы, направленные редакцией в прошлом месяце, регоператор игнорирует.

Ранее власти заявляли, что Зауралье войдет в реформу с 1 января 2020 года. Эксперты из сферы переработки мусора указывали на проблемы с законностью Территориальной схемы — семь полигонов для складирования мусора не включены в перечень разрешенных. О проблемах вхождения в мусорную реформу Курганской области также заявлял премьер Дмитрий Медведев.