Уволившийся из курганского правительства чиновник лишится других важных должностей

Владимир Саблин (слева) уходит из курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обсуждают, что увольняющийся из курганского правительства начальник управления внутренней политики Владимир Саблин лишится других важных должностей в областном избиркоме, а также в руководстве регионального отделения «Единой России». По данным инсайдеров, такое развитие событий закономерно, а уход Саблина — лишь вопрос времени.

«В избиркоме Саблин представлял курганское правительство, поэтому он уйдет однозначно», — сообщил высокопоставленный источник. Владимир Саблин официально входит в состав избирательной комиссии как представитель Куртамышской районной думы, поэтому, по данным инсайдеров, знакомых с процедурой назначения, выйти из состава комиссии может только после личного заявления. В пресс-службе избиркома «URA.RU» сообщили, что во время ближайшего заседания, которое состоится 19 декабря, планируется рассмотреть вопросы со структурой аппарата, а не составом самой комиссии.

Также ожидается, что Саблин лишится должности в президиуме регионального политсовета (РПС). «В партии не от области, а как опытный партиец. Мы не рассматриваем вопрос автоматом. Например, бывший замгубернатора Вадим Шумков ушел из правительств, но остается членом РПС», — прокомментировал источник в региональном отделении партии. Владимир Саблин не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере.

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-губернатор Курганской области Алексей Кокорин был исключен из политсовета «ЕР» 7 ноября 2019 года — спустя год после отставки с поста главы региона.