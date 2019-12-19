Власти раскрыли, где возьмут землю под новые парки в Тюмени

Под парки и скверы в Тюмени планируется выделить 800 га земли Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Около 800 га земли планируется освободить в Тюмени под новые парки, скверы и общественные пространства. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Свободное пространство появится в результате замены воздушных линий электропередачи на подземные.

«В рамках сотрудничества между регионом и компанией „Россети Тюмень“ планируется замена воздушных линий электропередачи на подземные. В результате этой работы только в Тюмени может быть освобождено около 800 га земли, на которой предстоит создать парки, скверы и другие общественные пространства для отдыха горожан», — рассказали в правительстве.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру региона тюменских энергетиков с 2020 по 2024 годы составит около 24 млрд рублей. «Сегодня мы прорабатываем перспективы сотрудничества с компанией „Россети Тюмень“ в такой важной для жителей сфере, как уличное освещение. Думаю, применяя механизмы государственно-частного партнерства, мы успешно решим стоящие перед нами задачи», — подчеркнул губернатор Александр Моор.