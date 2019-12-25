СК проверит законность объединения муниципалитетов в Зауралье

Богдану Францишко пожаловались на объединение муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области пожаловался руководителю следственного управления СК России по региону Богдану Францишко на незаконную, по его мнению, оптимизацию муниципалитетов. Свои доводы он изложил на личном приеме граждан в рабочем поселке Мишкино.

«Житель Шумихинского района обратился на прием с заявлением о противоправных, по его мнению, действиях чиновников Шумихинского района, которые в нарушение действующего законодательства принимают меры к объединению муниципальных образований», — рассказали в СУ СК. Это обращение принято и будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством, уточнили в ведомстве.

Объединение сельсоветов в Курганской области началось в 2017 году. На тот момент в регионе насчитывалось 458 муниципалитетов, сейчас их уже менее 400, и число сельсоветов продолжает сокращаться. Кроме того, в Зауралье запустили новую реформу: всех муниципалитеты района объединяют в единый муниципальный округ. Пилотный проект реализуется в Макушинском районе. Власти считают, что это позволит значительно сократить количество чиновников. Однако не все районы поддержали такую идею.