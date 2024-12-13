Эксперт объяснил рост спроса на алкоголь из Грузии и Белоруссии

В России отмечается рост спроса на алкоголь из Грузии и Белоруссии. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Как и до введения санкций, в России можно купить любые алкогольные напитки. Дефицита нет. И даже при том, что некоторые транснациональные корпорации, производящие алкоголь, ранее заявили об уходе с российского рынка, их продукция у нас по-прежнему есть. Всем „рулят“ торговые сети», — сказал эксперт.
В 2023 году правительство РФ повысило импортные пошлины на вина из США, стран ЕС, Австралии и других недружественных государств. Как следствие, их продукция выросла в цене для россиян, а спрос упал. От ситуации выиграла Грузия, которая торгует с Россией без пошлин. Доля ее продукции на российских прилавках за год выросла с 15 до 25%. В плюсе и другие страны, которые проявляют к России дружественную или нейтральную позицию.
По итогам 2024 года первое место по объему импортных вин на российских прилавках занимает Италия, поставляя 29% вина от общего импорта. На втором месте Грузия с долей 25%. Дальше идет Испания с 10%. Португалия и Франция имеют доли в 5%. На остальных поставщиков вина, включая ЮАР, Израиль, Болгарию, Венгрию и так далее, совокупно приходится 26%.
Еще одна страна выиграла от ситуации на рынке алкоголя — Белоруссия. Ее производители являются абсолютными лидерами в России по поставкам водки, с долей 86%. Все остальные страны поставляют по 3-4% доли общего импорта водки. На втором и третьих местах в этом рейтинге Финляндия и Казахстан. Швеция и Франция имеют около 1%.
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