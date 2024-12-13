В Уфе проходит Всемирный курултай башкир

Баринов: Башкиры вносят значительный вклад в развитие нашей Родины
© Служба новостей «URA.RU»
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В Уфе проходит Всемирный курултай башкир
В Уфе проходит Всемирный курултай башкир Фото:

Глава Федерального агентства по делам национальностей принял участие во Всемирном курултае башкир, проходящем в Уфе. В нем принимают участие делегаты из Башкортостана, регионов России и зарубежных стран.

«Башкиры в дружной семье народов России вносят значительный вклад в развитие нашей Родины, ее экономическую, социальную и культурную сферы», — подчеркнул глава ФАДН в своем выступлении.

Игорь Баринов отметил, что курултай на протяжении веков был высшей формой степной демократии, где принимались судьбоносные решения. По его мнению, это событие можно назвать примером уникального взаимодействия и укрепления межнационального согласия, необходимого для выстраивания добрососедских отношений.

Глава ФАДН отметил также масштабные проекты по межнациональному сотрудничеству, которые проводятся в республике и усилия по сохранению башкирского языка. «Стабильность, мир и согласие — привычная реальность для региона, где сообща отмечают Пасху, Ураза-байрам, Навруз и другие праздники», — подытожил Баринов.

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Глава Федерального агентства по делам национальностей принял участие во Всемирном курултае башкир, проходящем в Уфе. В нем принимают участие делегаты из Башкортостана, регионов России и зарубежных стран. «Башкиры в дружной семье народов России вносят значительный вклад в развитие нашей Родины, ее экономическую, социальную и культурную сферы», — подчеркнул глава ФАДН в своем выступлении. Игорь Баринов отметил, что курултай на протяжении веков был высшей формой степной демократии, где принимались судьбоносные решения. По его мнению, это событие можно назвать примером уникального взаимодействия и укрепления межнационального согласия, необходимого для выстраивания добрососедских отношений. Глава ФАДН отметил также масштабные проекты по межнациональному сотрудничеству, которые проводятся в республике и усилия по сохранению башкирского языка. «Стабильность, мир и согласие — привычная реальность для региона, где сообща отмечают Пасху, Ураза-байрам, Навруз и другие праздники», — подытожил Баринов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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