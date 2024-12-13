В Уфе проходит Всемирный курултай башкир

Глава Федерального агентства по делам национальностей принял участие во Всемирном курултае башкир, проходящем в Уфе. В нем принимают участие делегаты из Башкортостана, регионов России и зарубежных стран.
«Башкиры в дружной семье народов России вносят значительный вклад в развитие нашей Родины, ее экономическую, социальную и культурную сферы», — подчеркнул глава ФАДН в своем выступлении.
Игорь Баринов отметил, что курултай на протяжении веков был высшей формой степной демократии, где принимались судьбоносные решения. По его мнению, это событие можно назвать примером уникального взаимодействия и укрепления межнационального согласия, необходимого для выстраивания добрососедских отношений.
Глава ФАДН отметил также масштабные проекты по межнациональному сотрудничеству, которые проводятся в республике и усилия по сохранению башкирского языка. «Стабильность, мир и согласие — привычная реальность для региона, где сообща отмечают Пасху, Ураза-байрам, Навруз и другие праздники», — подытожил Баринов.
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