Российское игристое вино подешевеет после Нового года

После Нового года некоторые российские игристые вина эконом-сегмента понизятся в цене. Об этом в интервью URA.RU сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Российские игристые вина эконом-сегмента некоторых производителей можно будет купить в январе 2025 года по сегодняшним ценам, при общем подорожании всех других алкогольных напитков, — рассказал эксперт. — Как было 239 рублей за 0,75 литра, так и останется с 1 января за бутылку игристого».
Эксперт объяснил, что некоторые отечественные производители могут позволить себе прежние цены на свою продукцию, поскольку для них действует механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза.
В то же время, Павел Шапкин уточнил, что сдерживать цены будут только виноделы, производящие вино по полному циклу из собственного винограда и заключили с Минэкономразвития России инвестиционное соглашение о развитии виноградарства и виноделия.
Остальные производители поднимут цены, предупредил эксперт. Причина кроется не только в повышении акцизов, но и росте стоимости сырья, комплектующих, рабочей силы и логистики. Цены на импортные вина также вырастут, как из-за повышенных ставок акцизов и пошлин, так и из-за волатильности валют и инфляции. Кроме этого, в новом году вырастут цены на водку, бренди, коньяк, пиво, ликеры, мартини и другие алкогольные напитки.
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