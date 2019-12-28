Владимир Путин повысил размер минимальной заработной платы. Изменения вступят с 1 января 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Сегодня 28 декабря, суббота. И вот главные новости к этому часу:

Владимир Путин повысил минимальную зарплату в России. Инициатива должна повлиять на рост доходов более трех миллионов работающих россиян.

Российские министры и чиновники раскрыли свои планы на Новый год. Также некоторые из них рассказали, какое желание загадают в новогоднюю ночь.

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Симферополь, совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. На борту лайнера находились 157 человек. Источник в экстренных службах сообщил причину аварийной посадки самолета.

Раскрыт размер премии топ-менеджеров «Нафтогаза» за «победу» над «Газпромом». Напомним, что по решению суда российская компания выплатила «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов.

Уральские пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод. Пожилые женщины успели заработать более 25 миллионов рублей, прежде чем их обнаружили правоохранительные органы. Показываем, как выглядело предприятие, на котором бабушки развернули подпольное производство спиртных напитков.

Стало известно, кто может лишить россиян денег в новогодние праздники. Жителям страны в этот период советуют быть особо бдительными.