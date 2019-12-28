Россиянам рассказали, кто может лишить их денег в праздники

Эксперты считают, что в праздники вырастет число хакерских атак Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Россиян предупредили об активизации мошенников в новогодние праздники. Эксперты отрасли прогнозируют рост количества кибератак на серверы компаний во время праздников. Однако обычным пользователям переживать не стоит, сообщает газета «Известия».

Активность сетевых мошенников в период праздников возрастает примерно на 15%. Мошенники, как и другие люди, отдыхают 31 декабря и 1 января, однако потом начинают «трудовую деятельность». Поэтому эксперты ожидают, что с началом каникул хакеры начнут атаковать серверы компаний, в особенности банков.

При этом на сегодняшний день доподлинно известно только о двух случаях новогодних хакерских атак. Одна из них произошла перед новым 2013 годом. 100 финансовых организаций были атакованы вирусом Carbanak, который рассылали по электронной почте. Ущерб тогда составил 1 миллиард долларов. Вторая история произошла в январе 2014-го, была атакована биржа Mt. Gox. Тогда было украдено 850 тыс. биткоинов, что в долларах составляло 263,5 миллиона. В России вирус не имеет большой популярности — СМИ сообщали только об одной атаке на малоизвестный банк в сентябре 2018 года. Вирус распространяется с помощью фишинговых писем, которая Cobalt рассылает от имени финансовых организаций.

Эксперты отмечают, что основным инструментом мошенников являются именно фишинговые письма. При этом все успешные атаки хакеров получаются благодаря человеческой невнимательности. В последнее время мошенники ищут слабости в человеческих натурах, а не в программах. Так, за 2019 год ущерб от кибератак в России упал на 85%, в то время как количество звонков клиентам от имени банков показало существенный рост.