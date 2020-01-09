На площадках ключевого тюменского предприятия за день произошло два пожара

Сразу два пожара произошло на строительных площадках предприятий крупнейшего инвестора Тюменской области — СИБУРа. Об этом «URA.RU» рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.
»[Первое возгорание] произошло 8 января в 8 часов 44 минуты в результате короткого замыкания электропроводки в аккумуляторном отсеке экскаватора «Komatsu», — передали в МЧС по Тобольску. Техника находилась на строительной площадке СИБУРа. В результате пожара, причиной которого называют короткое замыкание, был поврежден только аккумуляторный отсек экскаватора. Спустя два часа на стройплощадке дочернего предприятия компании, «Запсибнефтехиме», также произошло короткое замыкание в бытовке. В результате огонь повредил внутреннюю обшивку вагончика.
«К моменту прибытия пожарных расчетов на место происшествия оба возгорания были потушены специализированной пожарной охраной предприятия», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. На данный момент виновные лица и размер материального ущерба устанавливаются. В СИБУРе ситуацию «URA.RU» пока не прокомментировали.