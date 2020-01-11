Телеведущий не смог отказать жительнице Тюмени в ее желании Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Тюмени Валентина Полунина поцеловала ведущего телешоу «Поле чудес» Леонида Якубовича. По ее словам, приехать на передачу она мечтала всю жизнь, а поцеловать телеведущего ей «приказали» подруги. Выпуск с ее участием вышел 10 января.

«Меня даже не просили мои девочки, а просто приказали вас поцеловать», — сказала участница шоу Якубовичу. Телеведущий не смог возразить Полуниной и посоветовал ей не сдерживать «порывы, которые идут от сердца». После этого она страстно поцеловала Якубовича. Увидеть этот момент можно на записи шоу с 52-й минуты.

Полунина добавила, что мечтала попасть на передачу еще с детства. Свое появление на «Поле чудес» он назвала подарком от Деда Мороза. От себя тюменка подарила ведущему шоу сибирские валенки.

В итоге женщина отгадала две буквы и правильно указала зашифрованное слово, что позволило ей выйти в финал программы.