Нкоторые банки ввели кредитки вместо кредитов в магазинах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня 12 января, воскресенье. И вот главные темы выходных дней:

Иран признался, что рухнувший в Тегеране украинский Boeing 737 был сбит их ракетой. Но трагедия произошла по ошибке, в которой обвиняют «авантюризм» США. Бывший дипломат рассказал «URA.RU», почему Иран признался в уничтожении самолета. Россию данная история стороной не обошла. Государству грозит давление со стороны других стран, так как, предположительно, самолет сбили ракетами российского производства. Рассказываем, как этот факт скажется на РФ.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Для многих встреча лидеров была неожиданностью, ведь иностранный политик активно поддерживает санкции против России. Объясняем, зачем Меркель приехала к Путину впервые за 5 лет, и как российскому президенту удалось успокоить немецкую коллегу.

Кремль может поддержать создание нескольких новых партий к 2021 году, куда попадут знаменитости. Среди них, певец Сергей Шнуров и журналист Юрий Дудь. Мы поговорили с политологом, который оценил шансы звезд попасть в Госдуму, и узнали, почему создание такой партии практически невозможно.

Российские пенсионеры могут остаться без большей части своих выплат. В Пенсионном фонде объяснили причины. Например, на удержание денег повлияет переезд и долги за ЖКХ.

Многие крупные банки РФ отказываются выдавать гражданам кредиты в магазинах. Им выгоднее оформлять на людей кредитки. Банки зарабатывают на том, что многие россияне не понимают схем работы карт, а еще они не доверяют покупателям.

Политические ток-шоу Скабеевой, Соловьева и Шейнина на грани закрытия. Так считает телекритик Слава Тарощина. По ее мнению, телеведущие «сеятели ненависти», а исчезновение их программ только сыграет на руку российскому ТВ.