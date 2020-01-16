В мэрии считают, что очереди исчезнут уже в марте Фото: «ВКонтакте», «Нетипичный Ноябрьск

Огромные очереди, возникшие в январе на прием в отдел реализации жилищных программ департамента имущественных отношений (ДИО) Ноябрьска (ЯНАО) возмутили местных жителей. В социальных сетях горожане призвали горадминистрацию не издеваться над людьми и установить электронную очередь.

«Установите электронную очередь, как в банках, — написали автор поста в одной из местных групп в социальных сетях. — Не издевайтесь над людьми, 21 век на улице». На опубликованной фотографии посетители якобы ожидают своей очереди на прием в отдел.

В городской администрации агентству пояснили: подобная ситуация складывается из года в года, едва начинается заявочная кампания в рамках программ по переселению из ЯНАО. «Участники программ переселения, а это как правило пенсионеры, считают, что на их очередность при формировании списка получателей может повлиять то, когда они начали участие в заявочной кампании », — пояснили в городском ДИО.

По словам чиновников, это не имеет никакого значения: включение граждан в списки происходит на основании даты подачи самого первого заявления. Заявление можно подать и без личного посещения органов самоуправления, а по электронной почте. Возможность внедрения электронной очереди находится на рассмотрении, пояснили в пресс-службе мэрии.

У граждан достаточно времени, чтобы подать заявления — кампания проводится с 1 января по 1 июля. Как показывает опыт, к марту очередей на подачу заявлений в ДИО практически нет.