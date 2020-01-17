Ямальские пекарни тайно повысили цену на хлеб

Жители поселка Тазовского (ЯНАО) обратили внимание на выросшую стоимость хлеба. При этом формально, как сообщается, стоимость хлеба не изменилась — цена осталась прежней, однако масса булки уменьшилась.
«Цену оставили прежнюю, а вот вес упал до 500 граммов», — сообщили в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители, с которыми удалось связаться агентству, подтвердили: ситуация действительно имела место, но уже сейчас масса булки снова вернулась к прежним значения — 600 граммов.
Связаться с Тазовским потребительским обществом и принадлежащим ему хлебозаводом, чтобы выяснить, почему вес булки уменьшался, не удалось: по указанным телефонам на звонки никто не ответил. В магазине потребобщества сообщили, что стоимость белого хлеба в настоящее время составляет 43 рубля, черного — 40 рублей. Однако, по словам тазовчан, в некоторых магазинах поселка стоимость хлеба превышает 50 рублей.
«Администрация Тазовского района еженедельно ведет мониторинг цен, в том числе и на хлеб, прокомментировали ситуацию в муниципалитете. — В ходе очередного мониторинга данное нововведение было выявлено. В результате переговоров производитель хлеба вернул прежний вес булки без изменения ее стоимости».
Ранее Роспотребнадзор и ФАС отказались считать обманом потребителя ситуацию с «девятком» яиц, реализуемых в торговых сетях. Ведомства объяснили свою позицию тем, что на маркировке честно указана информация о товаре, поэтому в заблуждение никто никого не вводил.
Между тем, в Красноселькупском районе ЯНАО прокуратура ранее провела проверку ценообразования в местных торговых точках. Предприниматели, необоснованно завысившие стоимость товаров первой необходимости, оштрафованы.