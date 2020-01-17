16 января 2020
15 января 2020

Ямальские пекарни тайно повысили цену на хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, хлеб
Цена на хлеб формально не менялась, а вот размеры булки уменьшилисьФото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Тазовского (ЯНАО) обратили внимание на выросшую стоимость хлеба. При этом формально, как сообщается, стоимость хлеба не изменилась — цена осталась прежней, однако масса булки уменьшилась.

«Цену оставили прежнюю, а вот вес упал до 500 граммов», — сообщили в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители, с которыми удалось связаться агентству, подтвердили: ситуация действительно имела место, но уже сейчас масса булки снова вернулась к прежним значения — 600 граммов.

Связаться с Тазовским потребительским обществом и принадлежащим ему хлебозаводом, чтобы выяснить, почему вес булки уменьшался, не удалось: по указанным телефонам на звонки никто не ответил. В магазине потребобщества сообщили, что стоимость белого хлеба в настоящее время составляет 43 рубля, черного — 40 рублей. Однако, по словам тазовчан, в некоторых магазинах поселка стоимость хлеба превышает 50 рублей.

«Администрация Тазовского района еженедельно ведет мониторинг цен, в том числе и на хлеб, прокомментировали ситуацию в муниципалитете. — В ходе очередного мониторинга данное нововведение было выявлено. В результате переговоров производитель хлеба вернул прежний вес булки без изменения ее стоимости».

Ранее Роспотребнадзор и ФАС отказались считать обманом потребителя ситуацию с «девятком» яиц, реализуемых в торговых сетях. Ведомства объяснили свою позицию тем, что на маркировке честно указана информация о товаре, поэтому в заблуждение никто никого не вводил.

Между тем, в Красноселькупском районе ЯНАО прокуратура ранее провела проверку ценообразования в местных торговых точках. Предприниматели, необоснованно завысившие стоимость товаров первой необходимости, оштрафованы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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