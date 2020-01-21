Отставка генпрокурора РФ повысила шансы экс-губернатора Дубровского на спасение

Борис Дубровский может избежать уголовного дела по антимонопольному законодательству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Отставка генпрокурора РФ Юрия Чайки дает шанс челябинскому экс-губернатору Борису Дубровскому избежать возможного уголовного преследования. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах. 21 января истек срок подачи апелляции на решение арбитражного суда Москвы, отменившего дело о картельном сговоре, из-за которого Дубровский ушел в отставку и мог стать фигурантом уголовных дел. Согласно базе данных суда, со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявления на апелляцию так и не поступило.

«Отставка Чайки совпала с истечением срока подачи апелляции от ФАС. Если такой апелляции нет, то решение об отмене картельного сговора останется в силе. Это значит, что по антимонопольному законодательству уголовное дело Дубровскому уже не грозит», — сообщил источник. При этом источник не исключил, что дело в отношении экс-губернатора может быть возбуждено, но уже по коррупционным статьям.

Претензии ФАС и контроль над этой историей со стороны Генпрокуратуры РФ, ускорили отставку Дубровского в марте 2019 года. Экс-главу региона обвинили в действиях в пользу АО «Южуралмост». Эксперты связывали проблемы «Южуралмоста» с конфликтом между учредителями — бизнесменом Сергеем Вильшенко, скрывшимся за рубежом, и сыном генпрокурора Артемом Чайкой.

В отношении Дубровского, уехавшего в Швейцарию, в МВД РФ возбудили уголовное дело, которое потом отменили. В декабре московский суд по иску «Южуралмоста» признал незаконным решение ФАС о картельном сговоре. В ФАС пообещали подать апелляцию на вердикт суда до 20 января. Но в базе данных суда есть только апелляция от «Южуралмоста», от ФАС документов не поступило.

Ранее суд хоть и отменил решение ФАС, но при этом признал законной передачу материалов по Дубровскому в Генпрокуратуру и МВД РФ. По данным «URA.RU» именно это пытается опротестовать «Южуралмост». В пресс-службе компании пообещали подготовить комментарий позже. В пресс-службе ФАС не ответили на запрос «URA.RU» подавалась ли апелляция и будет ли подана вообще.