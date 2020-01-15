ФАС оспорит вердикт суда о картельном сговоре челябинского экс-губернатора Дубровского

ФАС намерена отстоять свою точку зрения на деятельность Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба оспорит вердикт Арбитражного суда Москвы об отмене решения ФАС о картельном сговоре челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, ставшего причиной его досрочной отставки. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.

«Апелляционная жалоба по данному делу будет подана ФАС России в установленные процессуальным законодательством сроки — до 20 января», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе центрального аппарата антимонопольной службы.

Решение ФАС, обвинившей Дубровского в картельном сговоре в интересах дорожно-строительной компании, послужило причиной его досрочной отставки с поста губернатора. 16 декабря 2019 года московский арбитраж отменил данное решение антимонопольной службы.

Материалы переданы в Генпрокуратуру и МВД РФ. В МВД России в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но отозвали постановление.