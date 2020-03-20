Потенциально больных коронавирусом тюменцев не могут разыскать власти

Замгубернатора Ольга Кузнечевских призвала всех тюменцев, вернувшихся из-за рубежа, позвонить на горячую линию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области определены не все жители региона, вернувшиеся домой из-за границы начиная с 1 марта. Об этом в прямом эфире в официальном паблике тюменских властей в соцсетях рассказала замгубернатора Ольга Кузнечевских. Все вернувшиеся потенциально могут быть заражены коронавирусом.

«Ежедневно количество таких людей сокращается, но их достаточно много. Проверен и взят на контроль не полный объем. Нам сегодня очень сложно отследить перемещение этих граждан», — рассказала замглавы региона. Кузнечевских призвала всех, кто вернулся в Тюменскую область из-за рубежа с 1 марта, незамедлительно обратиться на горячую линию, чтобы заявить о себе, сдать анализы на коронавирус и уйти на самоизоляцию.

Чиновница подтвердила, что по сей день в регионе официально зарегистрирован только один случай опасной болезни. Заболевший мужчина находится в инфекционной больнице, его состояние стабильно.