В России испытывают шесть препаратов от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня 20 марта, пятница. И вот главные новости к этому часу:



Эксклюзив

Аналитики прогнозируют снижение стоимости нефти марки Brent, в худшем случае цена упадет до 5 долларов за баррель. Если это произойдет, то российскую экономику ждет тяжелейший кризис сравнимый с дефолтом 1998 года, когда цена топлива была 12 долларов за бочку, заявил URA.RU экс-министр экономики РФ Яков Уринсон.

Российским таксистам грозят массовые увольнения из-за распространения коронавируса. Некоторые водители уже сейчас уходят по собственному желанию, потому что пассажирские перевозки сократились в разы и работать стало невыгодно.

Власти РФ не говорят о проблемах экономики из-за резкого падения цен на нефть, потому что хотят успокоить россиян, считает директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны есть «солидный запас прочности».

Политика и экономика

Племянник президента Владимира Путина Роман Путин собирается создать партию «Люди дела», оппозиционную «Единой России». Будущий лидер партии заявил, что сосредоточится на поддержке малого бизнеса. «Люди дела» могут навредить имиджу правительства, вызвав дискуссии о несменяемости власти, считает политолог Александр Пожалов.

Российским чиновникам закупили медицинские маски на сотни миллионов рублей. Только Пенсионный фонд РФ потратил на маски 19,6 млн рублей. А для сотрудников Российского Национального Коммерческого Банка в Севастополе закупили 17 млн медизделий.

Центробанк принял решение не повышать ключевую ставку в условиях коронавируса и экономического кризиса. Она сохранится на уровне 6% годовых.

Общество

В России разработали шесть препаратов от коронавируса, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. На данный момент идут испытания, в ближайшее время эксперты подтвердят безопасность и эффективность препаратов, сообщил глава правительства. Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека. Теперь в стране 253 заболевших.

На военный призыв ситуация с распространением коронавируса не повлияет, заявил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он отметил, что кампании в этом году уделят «отдельное внимание».

Урал

Родственников шести екатеринбуржцев, у которых подтвердился диагноз коронавируса, госпитализировали в ГКБ №40. С заболевшими контактировали в общей сложности 760 человек, все находятся под наблюдением. В больницу забрали только ближний круг — 14 человек.

СКР завершил расследование дела о многомиллиардных хищениях в банке «Югра». Обвинения предъявили бывшему владельцу финорганизации Алексею Хотину и его предполагаемым сообщникам. Никто из них не признал вину.

Летчика-героя Дамира Юсупова очень впечатлило 20-метровое граффити с его портретом в Сургуте. Он поблагодарил тех, кто оценил поступок экипажа, посадившего самолет на кукурузном поле, и запечатлел этот сюжет.

Смешное

Пока россияне скупают туалетную бумагу из-за коронавируса, сын самарского олигарха Алексея Шаповалова пробует золото на вкус. Видео дегустации еды из благородного металла 985-й пробы Алексей Шаповалов-младший выложил в Инстаграм.