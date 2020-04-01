Тюменцам запретили посещать парки, скверы, набережные и детские площадки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области, которым из-за пандемии коронавируса власти запретили гулять в парках и скверах, переместились во дворы и на детские площадки. В соцсети «ВКонтакте» пользователи ежедневно выкладывают фотографии с нарушителями карантина.

«А мы гуляем, нам вирус не страшен! Зачем ввели предупредительные меры и для кого?», — интересуется в одной из таких публикаций пользователь из Тобольска Сергей Базин.

В комментариях к записи большинство пользователей поддержали негодование тоболяка. «Все же не могут здраво мыслить», — считает Джамиля Милованова, «Когда заразятся нормальные люди, которые думали об окружающих и сидели дома, больницы будут переполнены вот такими безответственными гуляками», — завил Антон Полков, «Их нужно жёстко наказывать, как личностей создающий угрозу обществу», — заявил Антон Полков.

В областном ГУВД пояснили, что запрет на посещение мест массового скопления людей распространяется не только на скверы, парки и набережные, но и на детские площадки.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор из-за пандемии коронавируса ввел на территории региона ряд ограничений. В том числе, обязательную двухнедельную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет и тюменцев с хроническими заболеваниями из специального списка. За нарушение условий карантина предусмотрены значительные штрафы.

Главный внештатный специалист Росздравнадзора Борис Блохин посоветовал россиянам не гулять на улице с детьми до завершения карантина по коронавирусу.

В Тюменской области с конца января официально зафиксировано шесть фактов подтверждения коронавируса. URA.RU отметило очаги возникновения болезни в городе на карте.

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Тобольск Сергей Базин, соцсеть «ВКонтакте»