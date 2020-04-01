Россиянам посоветовали не гулять с детьми во время коронавируса

Гулять с детьми во время режима самоизоляции недопустимо. Об этом заявил главный внештатный специалист Росздравнадзора, завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Пирогова Борис Блохин.
«Чтобы обеспечить детям свежий воздух, достаточно аккуратно проветривать комнаты, избегая сквозняка. Прогулки в нынешних условиях я абсолютно не поддерживаю, — цитирует Блохина «Ридус».
Педиатра поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он считает, что самоизоляцию надо продолжать в том виде, в каком установлен режим.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева записала обращение к россиянам, в котором матом обругала их за прогулки во время пандемии коронавируса.
По информации оперативного штаба, за последние сутки В России зафиксировано 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах страны, количество заболевших достигло 2777. Зафиксировано 24 летальных исхода.
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