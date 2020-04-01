На Урале из-за всеобщей самоизоляции в разы упала скорость интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор, локальная сеть
Абоненты «Ростелекома» пожаловались на снижение скорости интернетаФото: Сергей Шадрин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотни пользователей компании «Ростелеком» в уральских регионах и Пермском крае пожаловались на плохую скорость интернета и неисполнение провайдером своих обязательств. Об этом URA.RU сообщили абоненты провайдера. Источник в компании отметил, что изменения в работе связаны с массовым карантином, который был объявлен в нескольких регионах.

«С выходных упала скорость интернета. Все это произошло из-за перехода на удаленную работу. Сеть не выдерживает», — сообщил инсайдер URA.RU в компании. Обычные абоненты «Ростелекома» также заметили, что страницы в интернете загружаются медленнее обычного, что доставляет определенные неудобства в дистанционной работе.

В пресс-службе макрорегионального филиала компании «Урал» URA.RU подтвердили, что с момента перехода части пользователей на домашний, дистанционный режим работы было увеличение нагрузки на сеть «Ростелекома» на территории УрФО и Пермского края, в том числе днем по будням. «Мы фиксируем рост нагрузки как на собственной сети, так и на сетях европейских партнеров. Временное уменьшение скорости при доступе на зарубежные ресурсы действительно возможно. В настоящее время при активном взаимодействии с нашими коллегами из Европы мы ведем работы по значительному расширению нашего европейского сегмента IP-сети», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что скорость работы некоторых интернет-ресурсов замедлилась в связи с большим количеством запросов к ним. «Пользователь фиксирует замедление загрузки страницы, долгий отклик от ресурса. Эта ситуация не зависит от провайдера, обусловлена высокой пользовательской активностью на конкретном ресурсе», — подчеркнули в компании.

Режим полной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ранее был введен в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Тюменская область осталась единственным субъектом УрФО, где не объявлен карантин.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...