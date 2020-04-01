На Урале из-за всеобщей самоизоляции в разы упала скорость интернета

Абоненты «Ростелекома» пожаловались на снижение скорости интернета Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотни пользователей компании «Ростелеком» в уральских регионах и Пермском крае пожаловались на плохую скорость интернета и неисполнение провайдером своих обязательств. Об этом URA.RU сообщили абоненты провайдера. Источник в компании отметил, что изменения в работе связаны с массовым карантином, который был объявлен в нескольких регионах.

«С выходных упала скорость интернета. Все это произошло из-за перехода на удаленную работу. Сеть не выдерживает», — сообщил инсайдер URA.RU в компании. Обычные абоненты «Ростелекома» также заметили, что страницы в интернете загружаются медленнее обычного, что доставляет определенные неудобства в дистанционной работе.

В пресс-службе макрорегионального филиала компании «Урал» URA.RU подтвердили, что с момента перехода части пользователей на домашний, дистанционный режим работы было увеличение нагрузки на сеть «Ростелекома» на территории УрФО и Пермского края, в том числе днем по будням. «Мы фиксируем рост нагрузки как на собственной сети, так и на сетях европейских партнеров. Временное уменьшение скорости при доступе на зарубежные ресурсы действительно возможно. В настоящее время при активном взаимодействии с нашими коллегами из Европы мы ведем работы по значительному расширению нашего европейского сегмента IP-сети», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что скорость работы некоторых интернет-ресурсов замедлилась в связи с большим количеством запросов к ним. «Пользователь фиксирует замедление загрузки страницы, долгий отклик от ресурса. Эта ситуация не зависит от провайдера, обусловлена высокой пользовательской активностью на конкретном ресурсе», — подчеркнули в компании.

Режим полной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ранее был введен в Челябинской, Курганской и Свердловской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Тюменская область осталась единственным субъектом УрФО, где не объявлен карантин.