Сотрудница главного онкоцентра России заразилась коронавирусом

Сотрудница московского онкологического центра им. Блохина заразилась коронавирусом. Из-за этого в медучреждении приостановили прием пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей. Об этом сообщили в пресс-службе онкоцентра.
«Заболевшая сотрудница уже неделю находится на самоизоляции», —передает «Интерфакс» слова представителя центра.
В настоящий момент сотрудников центра тестируют на наличие коронавируса. Руководство учреждения выясняет, с кем контактировала зараженная сотрудница. Пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился о приостановлении планового приема пациентов в государственных больницах и медицинских учреждениях. Рекомендовано перенести записи и частным клиникам. Ограничения вводятся на период карантина и не касаются пациентов с острой болью.
В России за сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего болеют 3 548 человек, сообщает «Национальная служба новостей». От осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли уже 30 человек.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «