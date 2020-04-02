Сотрудница главного онкоцентра России заразилась коронавирусом

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Госпитализация пациентов в одно из отделений центра приостановленаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудница московского онкологического центра им. Блохина заразилась коронавирусом. Из-за этого в медучреждении приостановили прием пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей. Об этом сообщили в пресс-службе онкоцентра.

«Заболевшая сотрудница уже неделю находится на самоизоляции», —передает «Интерфакс» слова представителя центра.

В настоящий момент сотрудников центра тестируют на наличие коронавируса. Руководство учреждения выясняет, с кем контактировала зараженная сотрудница. Пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился о приостановлении планового приема пациентов в государственных больницах и медицинских учреждениях. Рекомендовано перенести записи и частным клиникам. Ограничения вводятся на период карантина и не касаются пациентов с острой болью.

В России за сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего болеют 3 548 человек, сообщает «Национальная служба новостей». От осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли уже 30 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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