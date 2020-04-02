Полиция связалась выяснила, что история, рассказанной девочкой из Шадринска не соответствует действительности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В историю о курганском подростке, которая пожаловалась, что ее во время похода за продуктами для мамы-инвалида остановили сотрудники полиции, вмешалось региональное управление МВД. По данным ведомства, рассказ девушки не соответствует действительности.

«В результате проведенной проверки установлено, что накануне вечером в городе Шадринске, несмотря на введенный в регионе режим обязательной самоизоляции, 17-летняя учащаяся колледжа и ее пятилетняя двоюродная сестра находились на улице», — сообщает пресс-служба ведомства. URA.RU подтвердили, что речь шла о несовершеннолетней, про которую агентство писало ранее.

По официальной информации, инспектор, которая обнаружила детей, связалась по телефону с их законными представителями. Студентка проживает у тети, которая и прибыла на место. Она призналась, что племянница и дочь вышли на улицу с ее разрешения. Сотрудники полиции вынесли предостережение женщине.

Ранее в соцсетях девушка рассказывала, как ее остановил сотрудник полиции по пути в магазин за продуктами для мамы-инвалида. В связи мерами, связанными с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19, родителям, отпускающим своих детей на улицу без сопровождения грозит штраф от 500 до 1000 рублей. В Курганской области с 1 апреля введен режим самоизоляции.