04 апреля 2020
03 апреля 2020

В Курганской области снимут часть ограничений, введенных из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка города во время карантина по коронавирусу. Курган, площадь ленина, парковка запрещена, запрещающий знак
В Курганской области с 1 апреля действует полный режим самоизоляцииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На следующей неделе в Курганской области начнут снимать некоторые ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Планируем со следующей недели последовательно снимать часть ограничений с целого ряда отраслей и объектов при условии гарантии соблюдения санитарно-гигиенических условий», — заявил Шумков.

В соцсети «ВКонтакте» Шумков пояснил, что региональному департаменту экономики уже поставлена задача просчитать, с каких отраслей и объектов можно начать последовательно снимать ограничения. «Решения будут готовиться на основе плотных консультаций с общественными и отраслевыми организациями бизнеса и эпидемиологами», — добавил он. Обязательным условием отмены ограничений станет гарантия соблюдения обязательных условий работы, которые определит Роспотребнадзор.

Также губернатор напомнил, что из-за коронавируса ограничены авиарейсы из Кургана в Москву. «Сейчас Минтранс рассматривает обращение по их отмене», — сообщил он. При этом Транссибирскую железнодорожную магистраль и автотрассы «никто перекрывать не даст».

Полный режим самоизоляции введен в Курганской области с 1 апреля, ранее сообщало URA.RU. Предварительный срок его окончания — 12 апреля. В регионе официально подтверждено два случая заражения коронавирусом, один из пациентов уже выписан в связи с выздоровлением. 5 апреля Шумков рассказал о курганской студентке, у которой также обнаружен коронавирус, сейчас она находится в Казахстане.

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