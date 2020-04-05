В Курганской области снимут часть ограничений, введенных из-за коронавируса

На следующей неделе в Курганской области начнут снимать некоторые ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.
«Планируем со следующей недели последовательно снимать часть ограничений с целого ряда отраслей и объектов при условии гарантии соблюдения санитарно-гигиенических условий», — заявил Шумков.
В соцсети «ВКонтакте» Шумков пояснил, что региональному департаменту экономики уже поставлена задача просчитать, с каких отраслей и объектов можно начать последовательно снимать ограничения. «Решения будут готовиться на основе плотных консультаций с общественными и отраслевыми организациями бизнеса и эпидемиологами», — добавил он. Обязательным условием отмены ограничений станет гарантия соблюдения обязательных условий работы, которые определит Роспотребнадзор.
Также губернатор напомнил, что из-за коронавируса ограничены авиарейсы из Кургана в Москву. «Сейчас Минтранс рассматривает обращение по их отмене», — сообщил он. При этом Транссибирскую железнодорожную магистраль и автотрассы «никто перекрывать не даст».
Полный режим самоизоляции введен в Курганской области с 1 апреля, ранее сообщало URA.RU. Предварительный срок его окончания — 12 апреля. В регионе официально подтверждено два случая заражения коронавирусом, один из пациентов уже выписан в связи с выздоровлением. 5 апреля Шумков рассказал о курганской студентке, у которой также обнаружен коронавирус, сейчас она находится в Казахстане.
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