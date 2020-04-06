Тюменцы попросили ограничить продажу алкоголя во время самоизоляции

Жители Тобольска обратились к властям с просьбой ограничить продажу алкоголя на время карантина. Текст обращения опубликовал в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» пользователь Фарид Муратов.
«Почему в нашем городе „переобуть“ машину или купить запчасть на сломавшийся автомобиль не является товаром/услугой первой необходимости, а вот алкоголь является? Администрация часто прислушивается к получившим поддержку в соцсетях мнениям жителей Тобольска. Предлагаю рассмотреть введение ограничения продажи алкоголя в Тобольске на время „нерабочих дней“. Прошу поддержать!» — написал Муратов в своей публикации
Он отметил, что вынужденные выходные, объявленные из-за пандемии коронавируса, для многих жителей Тобольска превратились в один большой праздник. В комментариях к посту с Муратовым согласились десятки пользователей. «Это нужно было с самого начала карантина сделать, запретить продажу алкоголя», — уверена Регина Рахимова, «Нужно прикрыть продажу алкоголя навсегда!» — считает Диана Ниязова, «Интересно, как это, пить и здоровым быть?» — интересуется Люся Осьмак.
В тобольской администрации URA.RU пояснили, что ограничений по продаже алкоголя во время карантина вводить не планируют. Но будут чаще проверять алкомаркеты.
«В таких магазинах сейчас очень много людей. И очень важно, чтобы там соблюдались социальная дистанция в 1, 5 метр и другие требования», — рассказали агентству в администрации Тобольска.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области введен режим обязательной самоизоляции.
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