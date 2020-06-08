Продавцы курганских торговых центров просят отменить маски

Продавцы курганских магазинов просят власти отменить маски, которые их обязали носить в связи с пандемией коронавируса. По их словам, в жару ношение маски становится пыткой. Об этом URA.RU рассказали несколько сотрудников федеральных сетей в торговых центрах.
«Работать невозможно по 12 часов. В такую жару не везде справляются кондиционеры. Из-за маски сложно дышать. Боюсь упасть в обморок», — поделилась одна из женщин.
Другая девушка добавила, что помимо неудобства ношения маски она столкнулась с нехваткой средств защиты. «Работодатель выдал одну многоразовую маску на месяц. Но если ее каждый день стирать и гладить, она быстро износится и толку от нее не будет. Зачем тогда этот масочный режим», — уточнила продавец.
К аналогичной просьбе — разрешить не носить маски, озвученной в соцсети «ВКонтакте», присоединились и кондуктора автобусов. «Это ужас — целый день в духоте и на жаре. Работа с пылью и грязью. Сколько можно над нами издеваться. Мы скоро задохнемся от нехватки кислорода», — написала Марина Чудинова. На предложение самостоятельно принять решение и не надевать маску, кондуктор ответила: «Тогда штраф — 2000 рублей. Все для людей».
Получить оперативные комментарии в оперштабе по борьбе с коронавирусом — при соблюдении каких условий в регионе планируется отмена обязательного масочного режима, URA.RU не удалось. Корреспондент агентства направил запросы в управление Роспотребнадзора и правительство Курганской области.
С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В июне власти начали постепенно снимать ограничения, связанные с режимом. Взрослым и детям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, а в регионе открыли фитнес-центры и массажные салоны.
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