07 июня 2020
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Продавцы курганских торговых центров просят отменить маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, продукты, тц пушкинский, медицинская маска, магазин, покупки, масочный режим
Курганским продавцам сложно работать в масках. Они просят их отменить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Продавцы курганских магазинов просят власти отменить маски, которые их обязали носить в связи с пандемией коронавируса. По их словам, в жару ношение маски становится пыткой. Об этом URA.RU рассказали несколько сотрудников федеральных сетей в торговых центрах.

«Работать невозможно по 12 часов. В такую жару не везде справляются кондиционеры. Из-за маски сложно дышать. Боюсь упасть в обморок», — поделилась одна из женщин.

Другая девушка добавила, что помимо неудобства ношения маски она столкнулась с нехваткой средств защиты. «Работодатель выдал одну многоразовую маску на месяц. Но если ее каждый день стирать и гладить, она быстро износится и толку от нее не будет. Зачем тогда этот масочный режим», — уточнила продавец.

К аналогичной просьбе — разрешить не носить маски, озвученной в соцсети «ВКонтакте», присоединились и кондуктора автобусов. «Это ужас — целый день в духоте и на жаре. Работа с пылью и грязью. Сколько можно над нами издеваться. Мы скоро задохнемся от нехватки кислорода», — написала Марина Чудинова. На предложение самостоятельно принять решение и не надевать маску, кондуктор ответила: «Тогда штраф — 2000 рублей. Все для людей».

Получить оперативные комментарии в оперштабе по борьбе с коронавирусом — при соблюдении каких условий в регионе планируется отмена обязательного масочного режима, URA.RU не удалось. Корреспондент агентства направил запросы в управление Роспотребнадзора и правительство Курганской области.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В июне власти начали постепенно снимать ограничения, связанные с режимом. Взрослым и детям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, а в регионе открыли фитнес-центры и массажные салоны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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