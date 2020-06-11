10 июня 2020
09 июня 2020

Суд принял новое решение по делу экс-главы тюменского УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, алтынов юрий
Юрия Алтынова обвиняют в получении взятки Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Экс-глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов останется под домашним арестом еще на два месяца. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего силовика Сергей Козлов. Алтынов обвиняется в получении взятки.

«11 июня Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения на два месяца. Хотя следствие настаивало на трехмесячном сроке», — рассказал правозащитник. Алтынов находится под домашним арестом с 22 ноября 2019 года.

Ранее агенство писало, что экс-силовику разрешили гулять вблизи дома в течение двух часов в сутки. Эта мера сохранена и после нового заседания суда.

Алтынову предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Следствие считает, что он он получил денежное вознаграждение в виде подарков от друзей на праздники — часы, айфон и дорогую сумку.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...