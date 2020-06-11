Суд принял новое решение по делу экс-главы тюменского УМВД

Экс-глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов останется под домашним арестом еще на два месяца. Об этом URA.RU сообщил адвокат бывшего силовика Сергей Козлов. Алтынов обвиняется в получении взятки.
«11 июня Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения на два месяца. Хотя следствие настаивало на трехмесячном сроке», — рассказал правозащитник. Алтынов находится под домашним арестом с 22 ноября 2019 года.
Ранее агенство писало, что экс-силовику разрешили гулять вблизи дома в течение двух часов в сутки. Эта мера сохранена и после нового заседания суда.
Алтынову предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Следствие считает, что он он получил денежное вознаграждение в виде подарков от друзей на праздники — часы, айфон и дорогую сумку.
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