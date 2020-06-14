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В Курганскую область снова завезли коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, жд вокзал, covid19, палаточный госпиталь
Из-за коронавируса в Курганской области действует режим самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 14 июня подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

«Из них семь — завозные: из ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербурга и Татарстана у жителей Кетовского, Куртамышского, Мишкинского, Шадринского и Шатровского районов», — говорится в сообщении оперштаба. Остальные 13 — жители Кургана, Сафакулевского, Целинного, Катайского и Шадринского районов. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 404 заболевших, выздоровели 235.

С 1 апреля в Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. С 15 июня начнут действовать новые правила въезда в регион. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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