Оставшуюся часть площади хотят превратить в ландшафтный парк Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовском районе (Курганская область) единственную площадь, вопреки мнению жителей, могут превратить в ландшафтный парк. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал URA.RU, что причина в руководстве областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«[Этот] третий вариант заставляет делать начальство департамента строительства. Давят на главу села. Мнения жителей и проектировщиков не учитывают», — сообщил источник. Ранее жителям района на сайте администрации и в соцсетях предлагали выбрать вариант для благоустройства площади Свободы из двух вариантов. Как объяснил источник, в селе нет другой площади, поэтому большинство жителей хотели, чтобы там проводились мероприятия. Новый вариант благоустройства, по его мнению, это сделать не позволит.

«Сейчас Кургангражданпроект вносит коррективы в существующий проект с целью замены одних элементов благоустройства на другие», — объяснил URA.RU и. о. главы Звериноголовского района Олег Курочкин. По новому проекту, вместо тротуарной плитки обустроят ландшафтный парк. Курочкин добавил, что по итоговому варианту вопрос открыт.

Администрация района не против первого варианта, но итоговое решение за департаментом строительства. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU попросили направить запрос, что и было сделано.

По плану, площадь должны благоустроить к 1 сентября. Над проектом начали работать с 2018 года. Площадь обновляют в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Половина площади уже благоустроена.

Вариант, за который проголосовало большинство Фото: скриншот сайта администрации Звериноголовского района

Другой вариант благоустройства площади Фото: скриншот сайта администрации Звериноголовского района

Третий вариант благоустройства второй части площади Фото: читатель URA.RU

15 июня возле здания Кургангражданпроекта оставили такое сообщение Фото: читатель URA.RU