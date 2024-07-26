Рекордные ливни на Урале меняют планы федеральных VIP и губернаторов

Ливни на Урале изменили планы полпреда Якушева и губернатора Текслера
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за рекордных ливней на Урале изменились планы чиновников
Из-за рекордных ливней на Урале изменились планы чиновников Фото:

Беспрецедентные ливни на Урале влияют не только на планы обывателей, но и истеблишмента. Сегодня корректировке в Курганской области подверглась программа полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

В Кургане они должны были посетить выставку трофейной техники, захваченной российскими военными в зоне СВО. Выставка с успехом проходит уже в третьем регионе УрФО, но политикам ее не удастся увидеть — из-за дождей в их программе осталась только деловая часть.

Из-за ливней отменена поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Миасс. Изначально планировалось, что он приедет туда в субботу, 27 июля. Масштаб ливней можно понять, если знать, что в Кургане за неделю выпала месячная норма осадков. Но есть и хорошие новости: Алексей Текслер перенес поездку в Миасс на понедельник, и значит есть шанс, что с 29 июля погода изменится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспрецедентные ливни на Урале влияют не только на планы обывателей, но и истеблишмента. Сегодня корректировке в Курганской области подверглась программа полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. В Кургане они должны были посетить выставку трофейной техники, захваченной российскими военными в зоне СВО. Выставка с успехом проходит уже в третьем регионе УрФО, но политикам ее не удастся увидеть — из-за дождей в их программе осталась только деловая часть. Из-за ливней отменена поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Миасс. Изначально планировалось, что он приедет туда в субботу, 27 июля. Масштаб ливней можно понять, если знать, что в Кургане за неделю выпала месячная норма осадков. Но есть и хорошие новости: Алексей Текслер перенес поездку в Миасс на понедельник, и значит есть шанс, что с 29 июля погода изменится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...