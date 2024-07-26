Рекордные ливни на Урале меняют планы федеральных VIP и губернаторов

Беспрецедентные ливни на Урале влияют не только на планы обывателей, но и истеблишмента. Сегодня корректировке в Курганской области подверглась программа полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.
В Кургане они должны были посетить выставку трофейной техники, захваченной российскими военными в зоне СВО. Выставка с успехом проходит уже в третьем регионе УрФО, но политикам ее не удастся увидеть — из-за дождей в их программе осталась только деловая часть.
Из-за ливней отменена поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Миасс. Изначально планировалось, что он приедет туда в субботу, 27 июля. Масштаб ливней можно понять, если знать, что в Кургане за неделю выпала месячная норма осадков. Но есть и хорошие новости: Алексей Текслер перенес поездку в Миасс на понедельник, и значит есть шанс, что с 29 июля погода изменится.
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