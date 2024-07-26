Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
«Центробанк будет держать ставку высокой, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Не исключаем, что она будет повышена при необходимости», — заявила Набиуллина.
По ее словам, некоторые члены Совета директоров ЦБ предлагали уже сегодня повысить ключевую ставку до 19-20%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято для снижения инфляции.
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