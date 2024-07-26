Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% Фото:

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».

«Центробанк будет держать ставку высокой, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Не исключаем, что она будет повышена при необходимости», — заявила Набиуллина.

По ее словам, некоторые члены Совета директоров ЦБ предлагали уже сегодня повысить ключевую ставку до 19-20%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято для снижения инфляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». «Центробанк будет держать ставку высокой, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Не исключаем, что она будет повышена при необходимости», — заявила Набиуллина. По ее словам, некоторые члены Совета директоров ЦБ предлагали уже сегодня повысить ключевую ставку до 19-20%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято для снижения инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...