Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

26 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». «Центробанк будет держать ставку высокой, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Не исключаем, что она будет повышена при необходимости», — заявила Набиуллина. По ее словам, некоторые члены Совета директоров ЦБ предлагали уже сегодня повысить ключевую ставку до 19-20%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято для снижения инфляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. Об этом она заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». «Центробанк будет держать ставку высокой, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Не исключаем, что она будет повышена при необходимости», — заявила Набиуллина. По ее словам, некоторые члены Совета директоров ЦБ предлагали уже сегодня повысить ключевую ставку до 19-20%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято для снижения инфляции.