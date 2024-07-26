Экс-замминистра обороны Булгаков не признал вину по делу о взяточничестве

27 июля 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший должность заместителя министра обороны РФ и арестованный по обвинениям в коррупции, не признает свою вину. Однако он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, чтобы доказать свою невиновность, сообщили в правоохранительных органах. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил источник, передает ТАСС. По словам собеседника, генерал заявил о желании сотрудничать со следствием. Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. Его арестовали из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Он обвиняется в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший должность заместителя министра обороны РФ и арестованный по обвинениям в коррупции, не признает свою вину. Однако он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, чтобы доказать свою невиновность, сообщили в правоохранительных органах. «Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил источник, передает ТАСС. По словам собеседника, генерал заявил о желании сотрудничать со следствием. Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. Его арестовали из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Он обвиняется в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам.