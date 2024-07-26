Экс-замминистра обороны Булгаков не признал вину по делу о взяточничестве

Генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший должность заместителя министра обороны РФ и арестованный по обвинениям в коррупции, не признает свою вину. Однако он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, чтобы доказать свою невиновность, сообщили в правоохранительных органах.
«Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил источник, передает ТАСС. По словам собеседника, генерал заявил о желании сотрудничать со следствием.
Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. Его арестовали из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Он обвиняется в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.