26 июля 2024

Экс-замминистра обороны Булгаков не признал вину по делу о взяточничестве

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший должность заместителя министра обороны РФ и арестованный по обвинениям в коррупции, не признает свою вину. Однако он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, чтобы доказать свою невиновность, сообщили в правоохранительных органах.

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«Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил источник, передает ТАСС. По словам собеседника, генерал заявил о желании сотрудничать со следствием.

Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. Его арестовали из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Он обвиняется в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам.

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Генерал армии Дмитрий Булгаков, занимавший должность заместителя министра обороны РФ и арестованный по обвинениям в коррупции, не признает свою вину. Однако он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, чтобы доказать свою невиновность, сообщили в правоохранительных органах. «Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность», — сообщил источник, передает ТАСС. По словам собеседника, генерал заявил о желании сотрудничать со следствием. Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. Его арестовали из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Он обвиняется в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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