26 июля 2024

ВСУ размещают авиацию на аэродромах Польши

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, ми-8, всу,  stock
ВСУ размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше, чтобы избежать ударов со стороны России, которая не захочет вступать в открытый конфликт с НАТО. Об этом рассказали в силовых структурах.

«ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (России — ред.) со странами ЕС и НАТО», — сказал источник в силовых структурах РИА Новости. Он также добавил, что украинские аэродромы используются ВСУ для дозаправки и пополнения боекомплекта.

Эта информация свидетельствует о новой тактике военных действий, которая может повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Стратегия использования аэродромов в третьих странах подчеркивает сложность и многоуровневость текущего положения на Украине.

Использование базирующихся вне Украины F-16 — серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт, считает президент России Владимир Путин, передает RT. Он не исключил удары по истребителям за пределами Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше, чтобы избежать ударов со стороны России, которая не захочет вступать в открытый конфликт с НАТО. Об этом рассказали в силовых структурах. «ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (России — ред.) со странами ЕС и НАТО», — сказал источник в силовых структурах РИА Новости. Он также добавил, что украинские аэродромы используются ВСУ для дозаправки и пополнения боекомплекта. Эта информация свидетельствует о новой тактике военных действий, которая может повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Стратегия использования аэродромов в третьих странах подчеркивает сложность и многоуровневость текущего положения на Украине. Использование базирующихся вне Украины F-16 — серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт, считает президент России Владимир Путин, передает RT. Он не исключил удары по истребителям за пределами Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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