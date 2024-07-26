ВСУ размещают авиацию на аэродромах Польши

27 июля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

ВСУ размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше, чтобы избежать ударов со стороны России, которая не захочет вступать в открытый конфликт с НАТО. Об этом рассказали в силовых структурах. «ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (России — ред.) со странами ЕС и НАТО», — сказал источник в силовых структурах РИА Новости. Он также добавил, что украинские аэродромы используются ВСУ для дозаправки и пополнения боекомплекта. Эта информация свидетельствует о новой тактике военных действий, которая может повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Стратегия использования аэродромов в третьих странах подчеркивает сложность и многоуровневость текущего положения на Украине. Использование базирующихся вне Украины F-16 — серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт, считает президент России Владимир Путин, передает RT. Он не исключил удары по истребителям за пределами Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше, чтобы избежать ударов со стороны России, которая не захочет вступать в открытый конфликт с НАТО. Об этом рассказали в силовых структурах. «ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (России — ред.) со странами ЕС и НАТО», — сказал источник в силовых структурах РИА Новости. Он также добавил, что украинские аэродромы используются ВСУ для дозаправки и пополнения боекомплекта. Эта информация свидетельствует о новой тактике военных действий, которая может повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Стратегия использования аэродромов в третьих странах подчеркивает сложность и многоуровневость текущего положения на Украине. Использование базирующихся вне Украины F-16 — серьезная опасность втягивания НАТО в конфликт, считает президент России Владимир Путин, передает RT. Он не исключил удары по истребителям за пределами Украины.