В Кремле объявили о грядущей национальной катастрофе

Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для нации
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в РФ «на страшно низком уровне» Фото:

Низкий уровень рождаемости в России может обернуться катастрофой для нации. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне — 1,4, это катастрофически для будущего нации», — выразил опасения Песков. Его слова приводит ТАСС. По заявлению представителя Кремля, многодетные матери — это герои страны.

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Низкий уровень рождаемости в России может обернуться катастрофой для нации. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне — 1,4, это катастрофически для будущего нации», — выразил опасения Песков. Его слова приводит ТАСС. По заявлению представителя Кремля, многодетные матери — это герои страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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