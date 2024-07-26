В Кремле объявили о грядущей национальной катастрофе

Дмитрий Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в РФ «на страшно низком уровне»
Низкий уровень рождаемости в России может обернуться катастрофой для нации. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне — 1,4, это катастрофически для будущего нации», — выразил опасения Песков. Его слова приводит ТАСС. По заявлению представителя Кремля, многодетные матери — это герои страны.
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