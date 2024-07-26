Выпускник челябинского вуза проиграл суд курганскому заводу, который не взял его на работу

Выпускник Челябинского госуниверситета пытался устроиться начальником отдела продаж на завод дорожной техники «Регион-45», но получил отказ. Соискатель вакансии обратился в суд, чтобы взыскать денежную компенсацию с предприятия, поскольку посчитал отказ несправедливым. Процесс он проиграл. Об этом говорится в судебных материалах.
«Гражданин направил резюме в ООО „Завод дорожной техники ‚Регион 45‘ на должность руководителя отдела продаж с зарплатой от 80 000 до 150 000 рублей в месяц на руки. Представители работодателя указали в ответе соискателю, что не готовы пригласить его на собеседование. Суд отказал в иске соискателю, который требовал от предприятия компенсацию морального вреда за немотивированный отказ в приеме на работу“, — указано в материалах дела (документ имеется в распоряжении редакции).
В иске соискатель вакансии написал, что является выпускником Челябинского госуниверситета и Ростовской государственной экономической академии. Он настаивал, что подходит для должности начальника отдела продаж, имеет опыт работы. Однако суд установил право работодателя выбирать персонал по своим требованиям. Решение может быть обжаловано.
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