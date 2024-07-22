В России хотят оставить без общежитий большинство студентов

Общежитие нужно предоставлять только малоимущим студентам, считает министр Фальков
Общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. С таким заявлением выступил министр образования Валерий Фальков.
«Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов», — сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Другой категорией студентов, которые могут претендовать на общежитите, министр назвал тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
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