В России хотят оставить без общежитий большинство студентов

Министр Фальков предложил предоставлять общежития только малоимущим студентам

22 июля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Общежитие нужно предоставлять только малоимущим студентам, считает министр Фальков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. С таким заявлением выступил министр образования Валерий Фальков. «Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов», — сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Другой категорией студентов, которые могут претендовать на общежитите, министр назвал тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. С таким заявлением выступил министр образования Валерий Фальков. «Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов», — сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Другой категорией студентов, которые могут претендовать на общежитите, министр назвал тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.