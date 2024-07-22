В России хотят оставить без общежитий большинство студентов

Министр Фальков предложил предоставлять общежития только малоимущим студентам
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учеба, общежитие, общага, подготовка к экзаменам, студенты, паньков лев
Общежитие нужно предоставлять только малоимущим студентам, считает министр Фальков Фото:

Общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. С таким заявлением выступил министр образования Валерий Фальков.

«Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов», — сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Другой категорией студентов, которые могут претендовать на общежитите, министр назвал тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

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Общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. С таким заявлением выступил министр образования Валерий Фальков. «Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов», — сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Другой категорией студентов, которые могут претендовать на общежитите, министр назвал тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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