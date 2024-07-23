Появились кадры с места аварии, в которой погибла российская блогерша

В Интернете появились кадры с места аварии, в которой погибла блогер и байкерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Перед смертью она писала в соцсетях, что хочет покорить Турцию.
«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — передает слова Озолиной VSE42.RU. Такие слова она написала за четыре дня до ДТП.
Турецкое агентство Anadolu опубликовало информацию об аварии, в результате которой погибла блогер-мотоциклистка Татьяна Озолина. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Девушка столкнулась с мотоциклом, на котором ехал другой блогер Онур Обут. В результате столкновения Озолина получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков. Онур Обут был госпитализирован с полученными ранениями. Также есть другая версия гибели девушки: «МотоТаня» на мотоцикле столкнулась с грузовиком.
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