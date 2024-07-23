Происшествия ДТП Появились кадры с места аварии, в которой погибла российская блогерша 23 июля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 + «МотоТаня» написала оптимистичный пост в соцсети за четыре дня до гибели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Интернете появились кадры с места аварии, в которой погибла блогер и байкерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Перед смертью она писала в соцсетях, что хочет покорить Турцию. Новость по теме Кто такая МотоТаня, разбившаяся в страшной аварии в Турции «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — передает слова Озолиной VSE42.RU. Такие слова она написала за четыре дня до ДТП. Турецкое агентство Anadolu опубликовало информацию об аварии, в результате которой погибла блогер-мотоциклистка Татьяна Озолина. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Девушка столкнулась с мотоциклом, на котором ехал другой блогер Онур Обут. В результате столкновения Озолина получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков. Онур Обут был госпитализирован с полученными ранениями. Также есть другая версия гибели девушки: «МотоТаня» на мотоцикле столкнулась с грузовиком. Фото: Телеграм канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы» https://t.me/lookatme1313/2643 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Интернете появились кадры с места аварии, в которой погибла блогер и байкерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Перед смертью она писала в соцсетях, что хочет покорить Турцию. «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — передает слова Озолиной VSE42.RU. Такие слова она написала за четыре дня до ДТП. Турецкое агентство Anadolu опубликовало информацию об аварии, в результате которой погибла блогер-мотоциклистка Татьяна Озолина. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Девушка столкнулась с мотоциклом, на котором ехал другой блогер Онур Обут. В результате столкновения Озолина получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков. Онур Обут был госпитализирован с полученными ранениями. Также есть другая версия гибели девушки: «МотоТаня» на мотоцикле столкнулась с грузовиком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям