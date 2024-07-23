Появились кадры с места аварии, в которой погибла российская блогерша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
«МотоТаня» написала оптимистичный пост в соцсети за четыре дня до гибели Фото:

В Интернете появились кадры с места аварии, в которой погибла блогер и байкерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Перед смертью она писала в соцсетях, что хочет покорить Турцию.

Новость по теме
Кто такая МотоТаня, разбившаяся в страшной аварии в Турции

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — передает слова Озолиной VSE42.RU. Такие слова она написала за четыре дня до ДТП.

Турецкое агентство Anadolu опубликовало информацию об аварии, в результате которой погибла блогер-мотоциклистка Татьяна Озолина. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Девушка столкнулась с мотоциклом, на котором ехал другой блогер Онур Обут. В результате столкновения Озолина получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков. Онур Обут был госпитализирован с полученными ранениями. Также есть другая версия гибели девушки: «МотоТаня» на мотоцикле столкнулась с грузовиком.

Фото с места аварии блогера МотоТаня
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Интернете появились кадры с места аварии, в которой погибла блогер и байкерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом «МотоТаня». Перед смертью она писала в соцсетях, что хочет покорить Турцию. «Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — передает слова Озолиной VSE42.RU. Такие слова она написала за четыре дня до ДТП. Турецкое агентство Anadolu опубликовало информацию об аварии, в результате которой погибла блогер-мотоциклистка Татьяна Озолина. ДТП произошло на трассе Милас — Секе. Девушка столкнулась с мотоциклом, на котором ехал другой блогер Онур Обут. В результате столкновения Озолина получила смертельные травмы и умерла до прибытия медиков. Онур Обут был госпитализирован с полученными ранениями. Также есть другая версия гибели девушки: «МотоТаня» на мотоцикле столкнулась с грузовиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...