В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

Размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях увеличены в 1,5 раза. Решения принято правительством России по поручению президента РФ.
«Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год», — сообщили в правительстве.
Например, единовременная выплата гражданам вырастет до 15 тысяч рублей (было 10 тысяч). Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости увеличена с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — до 150 тысяч. Также будут проиндексированы пособия тем, кто получил вред здоровью при ЧС или теракте, а также членам семей погибших. Выплаты родственникам поднимут до 1,5 млн рублей, для получивших легкий, средний или тяжелый вред здоровью — до 300 тысяч и 600 тысяч соответственно.
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