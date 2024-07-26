В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Выплаты пострадавшим при ЧС вырастут в 1,5 раза и будут индексироваться Фото:

Размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях увеличены в 1,5 раза. Решения принято правительством России по поручению президента РФ.

«Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год», — сообщили в правительстве.

Например, единовременная выплата гражданам вырастет до 15 тысяч рублей (было 10 тысяч). Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости увеличена с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — до 150 тысяч. Также будут проиндексированы пособия тем, кто получил вред здоровью при ЧС или теракте, а также членам семей погибших. Выплаты родственникам поднимут до 1,5 млн рублей, для получивших легкий, средний или тяжелый вред здоровью — до 300 тысяч и 600 тысяч соответственно.

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Размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях увеличены в 1,5 раза. Решения принято правительством России по поручению президента РФ. «Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год», — сообщили в правительстве. Например, единовременная выплата гражданам вырастет до 15 тысяч рублей (было 10 тысяч). Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости увеличена с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — до 150 тысяч. Также будут проиндексированы пособия тем, кто получил вред здоровью при ЧС или теракте, а также членам семей погибших. Выплаты родственникам поднимут до 1,5 млн рублей, для получивших легкий, средний или тяжелый вред здоровью — до 300 тысяч и 600 тысяч соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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