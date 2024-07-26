В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

26 июля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Выплаты пострадавшим при ЧС вырастут в 1,5 раза и будут индексироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях увеличены в 1,5 раза. Решения принято правительством России по поручению президента РФ. «Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год», — сообщили в правительстве. Например, единовременная выплата гражданам вырастет до 15 тысяч рублей (было 10 тысяч). Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости увеличена с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — до 150 тысяч. Также будут проиндексированы пособия тем, кто получил вред здоровью при ЧС или теракте, а также членам семей погибших. Выплаты родственникам поднимут до 1,5 млн рублей, для получивших легкий, средний или тяжелый вред здоровью — до 300 тысяч и 600 тысяч соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях увеличены в 1,5 раза. Решения принято правительством России по поручению президента РФ. «Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, вырастет в 1,5 раза. В дальнейшем он будет индексироваться каждый год», — сообщили в правительстве. Например, единовременная выплата гражданам вырастет до 15 тысяч рублей (было 10 тысяч). Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости увеличена с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — до 150 тысяч. Также будут проиндексированы пособия тем, кто получил вред здоровью при ЧС или теракте, а также членам семей погибших. Выплаты родственникам поднимут до 1,5 млн рублей, для получивших легкий, средний или тяжелый вред здоровью — до 300 тысяч и 600 тысяч соответственно.