«Крабовый король» Кан задолжал в России 336 миллиардов рублей

Бизнесмен Олег Кан, известный как «крабовый король» и проходящий по двум уголовным делам, оставил после себя долги на сумму 336 миллиардов рублей. Это следует из данных базы судебных приставов.
«В отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные базы.
В апреле текущего года Кан был признан виновным в организации убийства и приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших, каждому из которых выплатили по три миллиона рублей. Информация о смерти Кана прошла в марте 2024 года.
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