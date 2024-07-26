Life: Галкин* спивается из-за сокращения концертов в Европе

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
аявлений самого Галкина о своем алкоголизме не поступало Фото:

Артист Максин Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) спивается из-за сокращения концертов в Европе. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Сейчас ходят слухи о том, что Алла Борисовна в ближайшее время вновь собирается посетить Москву, по каким-то делам она прилетит сюда. Это будет, я думаю, в течение августа. По поводу того, что у них происходит, — на самом деле мне очень жалко Максима, потому что Галкин начинает спиваться», — поделился Дворцов Life.

По его словам, артисту урезают гонорары и из-за этого он начал пить. Заявлений самого Галкина о своем алкоголизме не поступало.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин со своей женой Аллой Пугачевой проживает на Кипре. Однако из-за жаркой погоды в летний период они должны были переехать в Латвию.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

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Артист Максин Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) спивается из-за сокращения концертов в Европе. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. «Сейчас ходят слухи о том, что Алла Борисовна в ближайшее время вновь собирается посетить Москву, по каким-то делам она прилетит сюда. Это будет, я думаю, в течение августа. По поводу того, что у них происходит, — на самом деле мне очень жалко Максима, потому что Галкин начинает спиваться», — поделился Дворцов Life. По его словам, артисту урезают гонорары и из-за этого он начал пить. Заявлений самого Галкина о своем алкоголизме не поступало. Ранее сообщалось, что Максим Галкин со своей женой Аллой Пугачевой проживает на Кипре. Однако из-за жаркой погоды в летний период они должны были переехать в Латвию. *Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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