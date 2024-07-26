РБК: в Москве задержан глава ЦК «РДК» Сергей Горбаченко

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Горбаченко задержан по статье о растратах в особо крупном размере
Горбаченко задержан по статье о растратах в особо крупном размере Фото:

Председатель правления ЦК «РДК» Сергей Горбаченко был задержан в Москве по делу о растратах в особо крупном размере. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. 

«Задержали председателя правления ЦК „РДК“ Сергея Горбаченко по статье о растрате в особо крупном размере», — передает РБК информацию от источника. Также в пресс-службе Тверского суда отметили, что Горбаченко до 25 сентября отправили под домашний арест. 

Акционерное общество ЦК (центральный контрагент) «РДК» занимается определением взаимных обязательств из договоров с биржевым товаром, то есть клирингом. Документы заключаются в секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ». 

Клиринг на биржевом рынке представляет собой лицензируемый вид деятельности. Основная задача клиринга заключается в проверке правильности сделок, их корректной корректировке при необходимости, регистрации, а также в расчете финансовых показателей, связанных с торговыми операциями. Этот процесс обеспечивает безналичные переводы средств между сторонами договора. 

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Председатель правления ЦК «РДК» Сергей Горбаченко был задержан в Москве по делу о растратах в особо крупном размере. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.  «Задержали председателя правления ЦК „РДК“ Сергея Горбаченко по статье о растрате в особо крупном размере», — передает РБК информацию от источника. Также в пресс-службе Тверского суда отметили, что Горбаченко до 25 сентября отправили под домашний арест.  Акционерное общество ЦК (центральный контрагент) «РДК» занимается определением взаимных обязательств из договоров с биржевым товаром, то есть клирингом. Документы заключаются в секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ».  Клиринг на биржевом рынке представляет собой лицензируемый вид деятельности. Основная задача клиринга заключается в проверке правильности сделок, их корректной корректировке при необходимости, регистрации, а также в расчете финансовых показателей, связанных с торговыми операциями. Этот процесс обеспечивает безналичные переводы средств между сторонами договора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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