Минобороны: британские самолеты пытались пересечь границу РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель
На перехват был поднят истребитель Су-27 Фото:

Стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании были замечены у границы России. На перехват был поднят истребитель Су-27, сообщает Минобороны РФ.

«Над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. Их идентифицировали как самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщает Минобороны России. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении британские военные самолеты развернулись.

В Минобороны отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами. Он не пересекал воздушных трасс и не сближался с иностранными самолетами.

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Стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании были замечены у границы России. На перехват был поднят истребитель Су-27, сообщает Минобороны РФ. «Над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. Их идентифицировали как самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщает Минобороны России. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении британские военные самолеты развернулись. В Минобороны отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами. Он не пересекал воздушных трасс и не сближался с иностранными самолетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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