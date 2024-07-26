Минобороны: британские самолеты пытались пересечь границу РФ

На перехват был поднят истребитель Су-27Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании были замечены у границы России. На перехват был поднят истребитель Су-27, сообщает Минобороны РФ.
«Над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. Их идентифицировали как самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщает Минобороны России. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении британские военные самолеты развернулись.
В Минобороны отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами. Он не пересекал воздушных трасс и не сближался с иностранными самолетами.
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Стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании были замечены у границы России. На перехват был поднят истребитель Су-27, сообщает Минобороны РФ. «Над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к госгранице РФ. Их идентифицировали как самолет-разведчик RC-135 и два истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании», — сообщает Минобороны России. В воздух был поднят истребитель Су-27. При его приближении британские военные самолеты развернулись. В Минобороны отметили, что российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами. Он не пересекал воздушных трасс и не сближался с иностранными самолетами.