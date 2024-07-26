Россияне резко сократили траты на еду

Расходы россиян на домашнее питание снизились до 33,2% от общего объема трат семей. Согласно расчетам, это стало минимальным показателем с 2019 года.
«В 2023 году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта,» — сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Также уменьшились траты россиян на алкоголь и табак. Меньше всего на еду тратятся в Магаданской области и Москве, в то время как наибольшие расходы на эту статью бюджета наблюдаются у жителей Дагестана, Ингушетии и Смоленской области.
«Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом», — заявил агентству директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Он указал на зависимость этих расходов от уровня доходов и социального статуса населения разных регионов.
Ранее сообщалось, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на покупку еды. По данным Росстата, число тех, кому хватает средств для удовлетворения всех своих потребностей, находится на своем максимуме впервые за много лет.
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