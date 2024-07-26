Якушев, дожди и ДТП с переворотом: главные события в Кургане 26 июля

В Курган 26 июля прибыл полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В городе не прекращаются затяжные дожди, из-за чего некоторые улицы и дворы скрылись под водой, а в больнице протекла крыша. На улице Станционная сотрудники ГИБДД разбирались в обстоятельствах аварии, в которой девушка-водитель перевернулась на кроссовере. Главные события 26 июля в Кургане — в подборке URA.RU.
Полпред Владимир Якушев в Кургане
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сегодня работал в Кургане. Он посетил «Курганмашзавод» и совместно с первым вице-премьером Денисом Мантуровым вручил сотрудникам государственные награды. Также Якушев встретился с волонтерами и активистами партии «Единая Россия». Он отметил изменения в организации волонтерской работы и обозначил одну из главных задач выставки техники НАТО в Кургане — проведение патриотических мероприятий. Курганские волонтеры попросили Якушева помочь убрать запрет для частных лиц на ввоз ружей для дронов и дробовиков в зону СВО. «Вообще-то оборотом оружия занимается Росгвардия. Одно дело, когда люди хотят одно-два ружья в зону СВО передать, а если это системное — этим вопросом позанимаемся», — сказал Якушев.
Курганцы жалуются на подтопления
Горожане столкнулись с проблемой затопленных улиц и дворов. В городе второй день идут затяжные дожди, ливневая канализация не справляется. Традиционное море разлилось на проспекте Машиностроителей, на улице Кирова, Пугачева. А вот жители микрорайона Шевелевка оказались не готовы к бедствию: дорогу и тротуары у дома №119 по ул Карельцева скрылись под водой. При этом жители отмечают, что в микрорайоне ремонт дорог и тротуаров был проведен недавно. Не выдержала натиска дождя крыша Курганской областной больницы №2: переход между корпусом и пищеблоком залило водой.
ДТП с переворотом
На улице Станционная в Кургане в результате ДТП с «Газелью» перевернулся кроссовер Toyota RAV4. Момент аварии зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. В ГИБДД пояснили, что водитель автомобиля «Газель» двигался со стороны улицы Ленина, по улице Станционная в сторону улицы Красина, при повороте налево в дворовую территорию произошло столкновение с автомобилем Toyota RAV4. Девушка на кроссовере совершала обгон машин в попутном направлении. В результате кроссовер опрокинулся и столкнулся со встречным стоящим автомобилем Ваз 2107. «Семерка» в свою очередь наехала на сзади стоящий автомобиль «Лада Калина». Девушку госпитализировали.
В дорожном управлении Кургана сменился директор
Пост руководителя управления дорожного хозяйства администрации города Кургана занял экс-заместитель директора «Курганавтодора» Дмитрий Паламин. С мая он стал уже третьим руководителем управления, рассказывают источники агентства. Ранее долность занимал Николай Безотеческих, который приходил в структуру мэрии из КГУ. В должности руководителя он проработал почти два месяца. А с июня 2018 по май 2024 дорожным хозяйством города управлял Денис Давыдов.
Учитель отсудила компенсацию за оскорбление
Учитель английского языка курганской школы №44 подала иск к матери одной из своих учениц о выплате компенсации после оскорбления в школьном чате. Одна из матерей прислала оскорбительное голосовое сообщение, после чего педагог ушла на больничный. Суд признал требования педагога обоснованными. Родительница должна будет заплатить 30 тысяч рублей.
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