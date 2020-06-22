Курганские пациенты COVID-госпиталя заявили о нехватке тестов

Курганские пациенты с COVID не могут выписаться. Контрольные тесты теряются Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты, которые находятся на лечении COVID в инфекционном госпитале сообщили URA.RU, что не могут выписаться. Мазки теряются и тестов на всех не хватает.

«Мазки, которые больные сдают на 10 и 12 день, постоянно теряются. Люди все в бешенстве, не могут выписаться. Приходится сдавать снова, а каждый день прибывания здесь, как в тюрьме. В воскресенье на обед дали салат, хлеб и чай», — сообщила одна из пациенток.

Другой пациент добавил, что в медучреждении также не хватает тестов на коронавирус: «Люди приходят сдавать анализы, но на всех пробирок не хватает».

Пациенты отмечают, что весь госпиталь, который располагается во второй горбольнице в Кургане почти заполнен. «Людей полная больница второй, четвертый и пятый этажи», — уточнила жительница Кургана.

В оперштаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области и в департамент здравоохранения URA.RU направлены запросы. На момент публикации комментарии не поступили.

По последним данным оперативного штаба, суммарно лаборатории медучреждений провели 51 327 исследований. За все время в регионе был зафиксирован 591 заболевший коронавирусом. Из них 316 выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний.

Ранее сразу несколько пациентов второй горбольницы в Кургане, где размещается госпиталь для больных с коронавирусом, жаловались на плохое питание. Власти со своей стороны прокомментировали, что в медучреждении предусмотрено диетическое питание.