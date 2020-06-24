У жены экс-сотрудника курганского СИЗО забрали ребенка

В Курганской области дочь забрали у женщины, потому что она была нетрезвой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительницы села Введенское в Кетовском районе (Курганская область) Елены Леонтьевой забрали дочь. Власти отдали девочку старшему брату, объяснив, что женщина была нетрезвой. Леонтьева видит причины во вмешательстве супруга — экс-сотрудника курганского СИЗО, в отношении которого возбуждено дело по статье «Истязание». О происшествии с ребенком URA.RU рассказала Елена Леонтьева.

«Я находилась вчера вечером дома, на кухне. После целого дня в огороде устала, выпила джин-тоник. Дочь спала в зале, когда неожиданно вошли сотрудники опеки, полиции вместе с сыном. Меня увезли на полицейской машине, а дочь забрали», — пояснила женщина.

По ее словам, полицейские надели на нее наручники и доставили в медучреждение для прохождения медосвидетельствования. «Проходить его я отказалась. Я и так признала, что выпила дома. Но я не нарушала закон. Документы подписывать не стала. Потом меня отпустили ночью, посреди Кургана, без денег», — пояснила Елена.

Сегодня женщина все еще не может вернуть девочку. Органы опеки ей накануне объяснили, куда обращаться, но сделать это можно только в рабочий день. «Не исключаю, что это все дело рук мужа. Я готовлю для него серьезные обвинения в преступлении в отношении несовершеннолетних. Обратилась в Следственный комитет. И муж так пытается давить через дочь», — считает Леонтьева.

Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина пояснила URA.RU, что забрать девочку могли только в случае, если бы ей грозила опасность. При этом детский омбудсмен заверила, что возьмет ситуацию на контроль.

По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, сообщение о том, что Леонтьева находится в нетрезвом состоянии и ведет себя неадекватно, поступило от родственников. «Участковый уполномоченный полиции и сотрудник отдела опеки обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с ней в доме находилась ее малолетняя дочь, которая все время плакала. Представитель опеки передала девочку старшему брату. Жизни и здоровью ребенка сегодня ничего не угрожает», — уточнили в полиции. На женщину составлен протокол за неисполнение родителем обязанностей.

Получить комментарии родственников Леонтьевой URA.RU не удалось. По телефонам никто не ответил.