Часть персонала администрации Шадринска (в Курганской области) работают из дома. Двух сотрудников мэрии госпитализировали с коронавирусом в курганский госпиталь. Об этом URA.RU рассказали источники. В пресс-службе администрации Шадринска информацию подтвердили.
«Половины чиновников администрации нет на рабочих местах. Часть персонала, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, почувствовали недомогание. Некоторые вызывали врача на дом», — рассказал инсайдер.
По данным источников, коронавирус подтвердился у управляющего делами, который занимался подготовкой к голосованию по правкам в Конституцию и у одного из замов мэра.
«На удаленный способ работы переведено 67 сотрудников из около 200», — уточнили в мэрии. Там добавили, что это сделано, чтобы обезопасить персонал в условиях подтвердившихся случаев коронавируса у сотрудников. В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU прокомментировали, что в администрации Шадринска помимо зафиксированных двух случаев подтвержденных больше нет.
Сотрудники с COVID находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя нормально. У контактных лиц взяты анализы на коронавирус и отправили их на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводилась дезинфекция.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «