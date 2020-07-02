01 июля 2020
30 июня 2020

Курганские чиновники работают из дома. Коллег госпитализировали с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, ноутбук, тепловизор, эпидемия, общественный транспорт, метрополитен, метро, компьютер
В мэрии курганского города, где произошла вспышка COVID, персонал перевели на удаленку Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Часть персонала администрации Шадринска (в Курганской области) работают из дома. Двух сотрудников мэрии госпитализировали с коронавирусом в курганский госпиталь. Об этом URA.RU рассказали источники. В пресс-службе администрации Шадринска информацию подтвердили.

«Половины чиновников администрации нет на рабочих местах. Часть персонала, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, почувствовали недомогание. Некоторые вызывали врача на дом», — рассказал инсайдер.

По данным источников, коронавирус подтвердился у управляющего делами, который занимался подготовкой к голосованию по правкам в Конституцию и у одного из замов мэра.

«На удаленный способ работы переведено 67 сотрудников из около 200», — уточнили в мэрии. Там добавили, что это сделано, чтобы обезопасить персонал в условиях подтвердившихся случаев коронавируса у сотрудников. В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU прокомментировали, что в администрации Шадринска помимо зафиксированных двух случаев подтвержденных больше нет.

Сотрудники с COVID находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя нормально. У контактных лиц взяты анализы на коронавирус и отправили их на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводилась дезинфекция.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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